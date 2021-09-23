İşgalci İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya baskınları sürüyor

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
BASKINLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 564 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan 4'ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edildi.
İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor. Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
Dün de 724 fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlularına girmişti.