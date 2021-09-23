İşgalci İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya baskınları sürüyor

Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan 4'ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor. Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Dün de 724 fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlularına girmişti.