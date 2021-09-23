O ilaç depresyona sürükledi! Genç kızın intiharı olay yarattı

Kızlarının durumundan endişe eden aile, onunla birçok kez konuşsa da bir sonuç alamadı.

Aileyi felakete sürükleyen korkunç olay ise, tam 9 ay sonra gerçekleşti. Okul dönüşü eve gelen 15 yaşındaki Annabel, annesi, babası, kardeşi ve büyükannesiyle birlikte yemek yedi. Kızlarının keyifsiz olduğunu gören aile, Annabel'i neşelendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yemeğin ardından odasına çıkan Annabel'den bir süre sonra ses gelmemesinden endişelenen aile, yukarı çıktıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. 15 yaşındaki Annabel, kendisini tavana asarak intihar etmişti.