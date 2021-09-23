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Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:27 Son Güncelleme: 23.9.2021 11:58

Saldırıya uğrayan İngiliz yıldız Katie Price Türkiye’ye geldi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Saldırıya uğrayan İngiliz yıldız Katie Price Türkiye’ye geldi

Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, geçtiğimiz günlerde evinde uğradığı saldırıyla dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulan Price’ın, saldırı sırasında aldığı darbelerin yüzüne zarar verdiği konuşuluyordu. Ünlü yıldızın, saldırının şokunu atlayabilmek için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulan, bir dönemin ünlü şarkıcı ve mankenlerinden olan Katie Price, geçtiğimiz günlerde evinde saldırıya uğramıştı.

Kısa bir süre önce Türkiye'de estetik operasyon geçiren Price, görüntüsünü tepeden tırnağa yenilemişti.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Price, geçtiğimiz günlerde evinde oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişini saldırısına uğramıştı.

Gece yarısı evinde TV izlediği sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırdığı Price, yüzünden yaralandı.

Essex'te yaşayan ünlü yıldızın komşularının, evinden gelen çığlıkların ardından polisi aramalarıyla ortaya çıkan olayda saldırgan yakalanıp gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki Price'ın, bu saldırının ardından ruhen büyük bir sarsıntı yaşadığı konuşuluyordu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre şüpheler, Price'ın nişanlısı Carl Woods üzerinde yoğunlaşırken ünlü isimden açıklama geldi.

Woods'ın hiçbir koşulda kendisini asla incitmeyeceğini söyleyen Price'ın, yaşadığı sarsıntıyı atlatmak için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Ülke basınına konuşan kaynaklar, Price'ın daha önce de defalarca kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini ve kafasını boşaltmak için daha önce konakladığı rotayı tercih ettiğini söyledi.

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Saldırıya uğrayan İngiliz yıldız Katie Price Türkiye’ye geldi
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