Taliban’dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.