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Giriş Tarihi: 23.9.2021 21:34 Son Güncelleme: 23.9.2021 21:48

Taliban'dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

İHA
Taliban’dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, anayasa hazırlığı için harekete geçtiklerini duyurdu. Mücahid, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

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Taliban'dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...
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