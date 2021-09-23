Ukrayna’da suikast girişiminde soruşturma devam ediyor

Ukrayna'da dün Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminde polis soruşturması devam ediyor.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Ulusal Polisi'nin farklı birimleri, ormanın ayrıntılı bir denetimini gerçekleştiriyor. Adli laboratuvarın droneları, metal dedektörleri ve özel ekipmanları, izleri ve fiziksel kanıtları aramak için kullanılıyor" denildi.