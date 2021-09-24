ABD basınından şoke eden iddia: 2 milyon lira istedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından dondurulan Libya varlıklarının serbest bırakılması karşılığında yılda 2 milyon dolar ile ek olarak "başarı ücreti" talep ettiği iddia edildi.

Demokrat Parti bağışçıları ve Hunter Biden'ın iş ortakları Sam Jauhari ve Muhammed Rahbani'ye ait olduğu belirtilen iki e-postaya ulaşan "Business Insider" sitesi, oğul Biden'ın Libya varlıklarının teslimi karşılığında sunduğu şartların ayrıntılarını yayımladı. Buna göre Hunter Biden'ın, hizmeti karşılığında yılda 2 milyon dolar talep ettiği ve gizliliği korumak için de kendisine yakın personeli işe almak istediği ileri sürüldü.

KENDİ EKİBİNİ İSTEDİ

Hunter Biden'ın iş ortaklarından Jauhari, 28 Ocak 2015 tarihli ilk e-postada, oğul Biden'ın niteliklerini sıralayarak, onun ABD Dünya Gıda Programı Başkanı, dönemin Başkan Yardımcısı'nın oğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry ile ilişkisi olan biri olduğunu dolayısıyla Obama'nın Libya dosyasına erişim sağlayabileceğini iletti.

Hunter Biden'ın babasıyla birlikte, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve Libya Yatırım Otoritesi'ne ait paraların dondurulduğu Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat ettiğine dikkati çeken Jauhari, ayrıca Hunter'ın Çin'de üst düzey bağlantılara sahip olduğunu ve "orada yardım edebileceğini" aktardı. Jauhari, söz konusu e-postada Hunter'ın "yıllık 2$ hizmet ücreti +++ başarı ücreti istediğini" yazarken, Business Insider'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre "2$" ifadesiyle 2 milyon dolar kastediliyor.