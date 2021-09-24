ABD Başkanı Joe Biden’ın büyük düşüşü!

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19 Eylül'de bir anket yapıldı.