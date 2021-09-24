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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:16 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:51

ABD Başkanı Joe Biden’ın büyük düşüşü!

AA
ABD Başkanı Joe Biden’ın büyük düşüşü!

ABD’nin ocak ayında göreve başlayan başkanı Joe Biden, son aylarda art arda imza attığı skandalların ardından büyük oy kaybediyor. Yüzden 55’lik bir oyla seçilen Biden’ın son anketlerde destek oyu yüzde 11’lik bir düşüş gördü.

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19 Eylül'de bir anket yapıldı.

YÜZDE 53 BIDEN'I ONAYLAMIYOR

Ankette, Başkan Biden'ın izlediği politikalar konusundaki fikirleri soruldu.

Katılanların yüzde 44'ü, Biden'ın politikalarını onayladığını bildirirken, yüzde 53'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise çekimser kaldığını ifade etti.

Temmuz ayında yapılan ankette, Biden'ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 55 çıkmıştı.

Öte yandan Demokrat seçmenler arasında temmuz ayında yüzde 88 olan Biden'ın onay oranı, bu ayki ankette yüzde 75'e düştü.

Biden'ın özellikle Afganistan ve göçmenler konusundaki politikaları son dönemde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreden tepki çekiyordu.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın büyük düşüşü!
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