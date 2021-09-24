Almanya seçimlerinde geri sayım: Adaylar ayrıntılı vaatlerini açıkladı

2017'den beri Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan 60 yaşındaki Laschet, bürokrasiyi azaltma ve karbondioksit salınımı düşürecek yatırımlara vergi kolaylığı getirileceği vaadinde bulundu.

"VERGİLER ARTIRILMAYACAK"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçim beyannamesinde, seçim kampanyasındaki tartışmalarda çok fazla yer almayan dış politika konularında izlenecek politikaya da yer verildi.

Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi olan Almanya'nın dış ve güvenlik konularında öncü rol oynamasını isteyen CDU/CSU, AB'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olması talep ediliyor. CDU/CSU küresel yarışta AB'yi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor

Laschet'in liderliğindeki CDU/CSU hükümetinde AB'nin iltica ve göç politikasını değiştirmek ve Avrupa'nın dış sınırlarını daha fazla korunması gerektiğini savunuyor. Alman ordusunun güçlenmesi istenen seçim beyannamesinde ordunun silahlı insansız araçlarıyla güçlendirilmesi isteniyor.

OLAF SCHOLZ: YILDA 24 GÜN MOBİL ÇALIŞILACAK

Birinci Merkel hükümetinde 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olan, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyalet Başbakanlık görevini üstlenen, 2018'den bu yana da 4. Merkel hükümetinde Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim kampanyasında ve televizyonlardaki sakin tavırlarıyla dikkati çekti.