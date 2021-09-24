Almanya’da kadına şiddet raporu: Her 45 dakikada bir...

2019 yılında Almanya'da öldürülen kadın sayısı 267 olurken, 542 kişinin ise öldürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Mevcut veya eski partner kaynaklı şiddet vakalarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7'lik bir artış yaşandı. 141 bin 792 kişinin partneri tarafından şiddetine maruz kaldığı raporlarda da yer aldı

PANDEMİ DÖNEMİNDE ŞİDDET ARTTI

Almanya Aile Bakanlığının 2020 yılına ilişkin ön raporunda sayılar verilmezken, korona salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma gibi önlemler nedeniyle kadınların evde partneriyle daha fazla vakit geçirdiği vurgulandı. Evde kalmak zorunda kalan kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıkları halde polise bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğu, gerçek sayıların daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kayda geçen şiddet vakaları arasında cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, tecavüz, taciz, tehdit, izleme ve özgürlüğün elinden alınması gibi suçlar yer alıyor.