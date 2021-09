Almanya’da kadına şiddet raporu: Her 45 dakikada bir...

Almanya'da Federal Emniyet Dairesi tarafından açıklanan 2019 raporuna göre her 45 dakikada bir kadının şiddete maruz kalıyor.

ŞİDDETE UĞRAYANLARIN YÜZDE 81'İ KADIN

Almanya Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, her gün bir kadın cinayeti işleniyor ve her 45 dakikada bir kadın şiddete maruz kalıyor. Kadına şiddetin her geçen yıl artış kaydedilen BKA verilerinde, korona salgınıyla sayıların daha da arttığı aktarıldı. Ülkede şiddete maruz kalanların yüzde 81'inin kadın olduğu rapor edilen verilerde, şiddete uğrayan kişilerin neredeyse yarısının şiddet uygulayan kişi ile aynı evde yaşadığı ortaya kondu.