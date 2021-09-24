Diplomasinin yeni merkezi Türkevi

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler
(BM) 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York
'ta diplomatik temaslarına devam etti. Mevkidaşlarıyla görüşmelerini Türkevi'nde gerçekleştiren Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares
ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos
ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Albares ve Moratinos ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından, "Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konularına odaklandık" açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio
ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Afganistan, Libya, Suriye ve Afrika'daki gelişmeler dahil güncel küresel sorunları değerlendirdik" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan
ile bölgesel konuları ele aldı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto
ile görüşen Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.
Çavuşoğlu'ndan Afganistan çağrısı
G20
Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Afganistan'ı görüşmek üzere çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası Twitter hesabından, "İnsani durum ve düzensiz göç başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli" açıklaması yaptı. Öte yanda, Türkiye ve Bangladeş, Arakan (Rohingya) Müslümanlarının durumuna ilişkin yüksek düzeyli çevrimiçi toplantı sonrası Çavuşoğlu, "Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.