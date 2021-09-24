Eski Katalonya hükümet başkanı Puigdemont’a gözaltı kararı

Başbakanlık kurumundan yapılan açıklamada, Puigdemont'un gözaltına alınmasının "Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) vatandaşının yaptığı eylemlerin mahkemeler önünde hesabını vermesi için geçerli olan ve devam eden bir adli prosedürden kaynaklandığı" bildirildi.

Hükümet, "her AB vatandaşının olduğu gibi Puigdemont'un da adalete karşı gelmeden, mahkeme kararlarına uyması gerektiğini" savundu.