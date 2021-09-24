İngiltere’de kriz: En kötüsüne hazır olun...

EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ

Ülkede benzin ve gıda zinciri dışında yaşanan bir diğer kriz ise Doğalgaz fiyatları. Yaşanan kriz nedeniyle çok sayıda enerji firması iflas etti. Hükümet, enerji firmalarının yükselen gaz fiyatlarının baskısı altında kaldığını belirterek "en kötüsüne hazırlanmak zorundayız" dedi. İflas eden enerji firmaları sadece iki hafta içinde yaklaşık 1,5 milyon müşteriyi etkiledi.