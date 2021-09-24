İspanya’da yanardağ paniği: Tüm uçuşlar durduruldu

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Kanarya Adalarında faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha bugün tahliye edildiği duyuruldu.