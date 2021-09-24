Mevlana’dan etkilenip Müslüman oldu





Yaklaşık 10 yıl görev yapan Fenter, akademik eğitiminin sonunda profesör olarak üniversitelerde din eğitimi verdi. İnancıyla ilgili aldığı eğitime rağmen içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004'te bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi. Törenlerdeki manevi atmosferden çok etkilenen Fenter 2006'da Müslüman oldu.