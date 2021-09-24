Rusya’nın en büyük dağında mahsur kalmışlardı… Dağcılardan kötü haber

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma grubu, dağcıların izini bulduktan sonra bölgeye paletli kar araçları ve 69 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler paletli kar araçlarıyla Elbruz Dağı'nın 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak önce tespit edilen bir dağcı grubunu sağ olarak buldu.