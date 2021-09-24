Terör kampında çocuk katliamı

Suriye
'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda bu yıl 62 çocuk öldü. Çocuk hakları örgütü Save The Children
(Çocukları Kurtarın) tarafından hazırlanan rapora göre, 60 farklı ülkeden toplam 40 bin çocuk El-Hol Kampı'nda çok zor koşullarda yaşıyor. Raporda, bu yıl şu ana kadar şiddet, hastalık ve kazalar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle haftada yaklaşık 2 çocuğun öldüğü, toplamda ise bu sayının 62 olduğu belirtildi. Kampta, özel bir bölümde ve yoğun güvenlik önlemleri altında bulunan yaklaşık 10 bin yabancı DEAŞ unsurunun aileleri de dahil olmak üzere yarısı Iraklı yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.
'KADERLERİNE TERK ETTİLER'
Ülkenin kuzeydoğusundaki Roj ve Hol kamplarında 60 farklı ülkeden toplam 40 bin çocuğun zor koşullarda yaşadığı bildirilen raporda, "Dünyanın en zengin ülkelerinin çoğu, burada mahsur kalan çocukların çoğunu eve getirmeyi başaramadı" denildi. Save the Children
, Paris
'in iki kampta yaşayan en az 320 çocuktan yalnızca 35'ini Fransa
'ya geri getirdiğini, İngiltere
'nin ise 60 çocuktan yalnızca 4'ünü aldığını açıkladı. Save the Children Suriye Programı
Direktörü Sonia Khush, "Burada gördüğümüz, hükümetlerin her şeyden önce çatışma mağdurları olan çocukları basitçe terk etmeleridir" dedi. El-Hol kampı, zaman zaman kaçışlar, gardiyanlara veya insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar veya bıçak ve susturuculu tabanca kullanılan cinayetler de dahil olmak üzere bazı olumsuz olaylara tanık oluyor.