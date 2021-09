Terör kampında çocuk katliamı

Save the Children, Paris'in iki kampta yaşayan en az 320 çocuktan yalnızca 35'ini Fransa'ya geri getirdiğini, İngiltere'nin ise 60 çocuktan yalnızca 4'ünü aldığını açıkladı. Save the Children Suriye Programı Direktörü Sonia Khush, "Burada gördüğümüz, hükümetlerin her şeyden önce çatışma mağdurları olan çocukları basitçe terk etmeleridir" dedi.