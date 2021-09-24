‘Türkiye, bölgede önemli rol oynuyor’

BOSNA Hersek
Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic
, Türkiye'nin Balkanlar
'da yapıcı rol oynamasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Bosna Hersek ve bölgedeki gündemi ilişkin açıklamalarda bulunan Turkovic, "Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve kültürel katkısı tüm bölge ülkeleri için olumlu bir durumdur" dedi. Türkiye'nin bölgede yaptığı projelerin de son derece anlamlı olduğunu ifade eden Turkovic, "Üçlü zirveler Türkiye ile ilişkilerimizin önemli bir boyutu. Bosna Hersek'in bu noktada ne bir ikilemi ne de çekincesi var" diye konuştu. Turkovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna
-Belgrad Otoyol Projesi
'nin uluslararası bir anlam taşıdığını anımsatarak, "Ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak projenin bitirilmesi için ısrarcı olmalıyız. Projeyi günlük siyasi eğilim ve bireysel çıkarlara kurban etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.