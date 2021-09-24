Ukrayna’da suikast soruşturmasında yeni gelişme: Shefir’in aracına 18 kurşun

Gerashchenko, otomobile 18 kurşunun isabet ettiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganların ilk olarak Shefir'in şoförünü öldürmeyi ve arabayı bu şekilde durdurmayı planladıklarını belirten Gerashchenko, "Suikastçılar, Başkan Yardımcısının evinin yakınında, yolun kötü göründüğü, bir ormanın ve bir virajın olduğu bir yer seçti. Bu nedenle arabanın virajı dönmek için yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıldığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi önce sürücüye vurarak onu yavaşlamaya zorlayarak arabanın hendeğe girmesini sağlamaktı" dedi.