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Giriş Tarihi: 24.9.2021 12:28

Ukrayna’da suikast soruşturmasında yeni gelişme: Shefir’in aracına 18 kurşun

DHA
Ukrayna’da suikast soruşturmasında yeni gelişme: Shefir’in aracına 18 kurşun

Ukrayna’da geçtiğimiz gün gerçekleşen Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan incelemede Shefir’in aracına tam 18 kurşunun isabet ettiği tespit edildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, katıldığı televizyon programında Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminin soruşturmasında ortaya çıkan detayları paylaştı.

Gerashchenko, otomobile 18 kurşunun isabet ettiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganların ilk olarak Shefir'in şoförünü öldürmeyi ve arabayı bu şekilde durdurmayı planladıklarını belirten Gerashchenko, "Suikastçılar, Başkan Yardımcısının evinin yakınında, yolun kötü göründüğü, bir ormanın ve bir virajın olduğu bir yer seçti. Bu nedenle arabanın virajı dönmek için yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıldığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi önce sürücüye vurarak onu yavaşlamaya zorlayarak arabanın hendeğe girmesini sağlamaktı" dedi.

"OTOMOBİLE ÖNDEN ATEŞ AÇILDI"

Bakan Yardımcısı Gerashchenko otomobile önden ateş açıldığını ifade ederek, "İlk atışlar arabanın önünde yapıldı. İlk kurşunlar otomobile çarptıktan sonra sürücü frene bastı ancak daha sonra hızlandı ve kurşunlar otomobilin gövdesine ve tekerleğe çarptı. Uzmanlar araca toplam 18 mermi isabet ettiğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’da suikast soruşturmasında yeni gelişme: Shefir’in aracına 18 kurşun
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