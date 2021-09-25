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Giriş Tarihi: 25.9.2021

AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor

AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor
Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), 1 Haziran - 30 Haziran tarihlerini kapsayan; temel haklara ilişkin tuttuğu raporu yayınladı. Rapor, AB sınırlarında göçmenlere karşı gözaltı ile kabul merkezlerindeki zor koşulların ve hak ihlallerinin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Yunanistan, Macaristan, Malta, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'da sivil toplum kuruluşları ve medya da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar, şiddet içeren geri itme vakalarının olduğunu bildirdi.
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AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor
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