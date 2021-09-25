AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), 1 Haziran - 30 Haziran tarihlerini kapsayan; temel haklara ilişkin tuttuğu raporu yayınladı. Rapor, AB sınırlarında göçmenlere karşı gözaltı ile kabul merkezlerindeki zor koşulların ve hak ihlallerinin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre Hırvatistan
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa
, Yunanistan
, Macaristan
, Malta, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'da sivil toplum kuruluşları ve medya da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar, şiddet içeren geri itme vakalarının olduğunu bildirdi.