Çekim sırasında leopar saldırmıştı… Alman model o anları anlattı!

Almanya'da yaşanan feci bir olay, geçtiğimiz aylarda gündeme damga vurmuştu. 36 yaşındaki model Jessica Leidolph, Almanya'nın doğusunda yer alan bir hayvan bakım merkezine gitti.
Eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların bakıldığı bakım merkezinde, fotoğraf çekimi organizasyonu için vahşi hayvanların bulunduğu kafese giren Jessica Leidolph, fotoğraf çekiminin yapıldığı sırada, isimleri Troy ve Paris olan iki leopar tarafından saldırıya uğradı.
Genç kadını parçalar bir şekilde saldırı gerçekleştiren leoparlar, Leidolph'ı ağır yaraladı. Ağır yaraların büyük bir kısmı kadının kafa bölgesinde olurken hemen hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan model, uzun süre boyunca yoğum bakımda kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde kendine geldi.
Ölüm kalım savaşını kazanan 36 yaşındaki model, o korku dolu anları anlattı.
Korkunç olayın ardından Alman Bild'e konuşan Leidolph, saldırıya uğramış olmasına rağmen hayvanlara duyduğu sevginin devam ettiğini ve kendisine saldıran leoparların uyutulmasını istemediğini belirtti.
16 yaşındaki Troy isimli leoparın, şah damarını yakalayamamış olmasının bir mucize olduğunu belirten model, aksi takdirde hayatta olmayacağını söyledi.
Uğradığı saldırının ardından yüzünün sağ tarafına üç adet metal plaka yerleştirilen model, sol kolunu hala yeterince etkili bir şekilde kullanamadığını söyledi. Ağzında da büyük bir hasarın oluştuğunu belirten model, yalnızca çubuklar yardımıyla beslenebildiğini söyledi.
"Ne olursa olsun, hayatta olduğum için çok mutluyum. Ölmüş olabilirdim. Kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullanan model, hiçbir hayvanın ölümle cezalandırılmasını istemediğini vurguladı.