Huawei krizinde flaş gelişme! Kanada’nın ardından Çin de adım attı

Başbakan Trudeau, eski diplomat Kovrig ile iş adamı Spavor'un Çin hava sahasını terk ettiğini ve Cumartesi günü erken saatlerde Kanada'ya varacağını belirtti. Trudeau, "Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti. Ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber" dedi. Trudeau, "Kanada ve bu iki Kanadalı ile dayanışma içinde kararlı bir şekilde duran uluslararası toplumdaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun konuşmasından kısa süre önce Kanada medyası, Meng'in ABD makamlarıyla anlaşmaya vardıktan sonra Çin'e geri döndüğünü bildirdi.