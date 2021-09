İstikrar için AB’nin Türkiye ile işbirliği yapması şart

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York 'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile işbirliği yapması şart" değerlendirmesinde bulundu.AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Türkiye ile yakın ilişkilere dikkat çekti. "BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel" diyen Borrell, Türkiye ile yakın işbirliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli olduğunu belirtti.Öte yandan New York'ta açılan Türkevi daha şimdiden diplomasi merkezine dönüştü. Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu- Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajını verdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki yeni Türkevi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'tan ayrılmadan önce milletin evi Türkevi'mizde vatandaşlarımızla buluştuk. Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyla her yerde yanınızdayız!" ifadelerini kullandı. "Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Türkevi'ni insanlık için çalışan herkes kullanabilir" diye konuştu.