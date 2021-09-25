Kosova’da belediye binalarına saldırı düzenlendi

Kosova'da hükümetin, geçtiğimiz günlerde araç plakası konusunda karşılıklılık ilkesi esasınca aldığı kararın ardından ülkenin kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı uygulamak için Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden yolları kamyonlarla kapatmıştı.Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan'dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşılık aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girmesine izin vermiyor. Bunun yerine Sırbistan'dan Kosova'ya girmek isteyen araçlara geçici plaka veriliyor.