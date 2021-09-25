Kosova’da belediye binalarına saldırı düzenlendi

"SALDIRILARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Zubin Potok'taki Araç Kayıt Ofisi ve Zveçan'daki Nüfus Kayıt Ofisine yönelik saldırıları Sırbistan
'ın kışkırttığını savunarak, "Saldırılar tesadüfi değil, kasıtlı. Bu tür saldırılara ve bu saldırıları düzenleyenlere müsamaha gösterilmeyecek" dedi. Kurti, başta İbre Nehri'nin kuzeyindeki Sırp, Arnavut, Boşnak ve Romanlar olmak üzere azınlıktaki diğer halkların vatandaşlarını saldırılara karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.
KOSOVA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SIRBİSTAN'A UYARI
Ülkenin kuzeyinde yaşanan saldırı olaylarının ardından Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi, durumun herhangi bir şekilde tırmanmasından Sırbistan'ın sorumlu olacağı yönünde uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi yetkililerinden Blerim Vela kuzeydeki duruma tepki göstererek, "Sırbistan'ın stratejisi, Kosova kurumlarını kışkırtmak için gerilimi her gün artırmaktır. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, suç grupları ve yasadışı yapılanmaları teşvik ederek, araç kayıt merkezinin ofislerini yaktırdı" dedi.