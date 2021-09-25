Mucize ev!

Kanarya Adaları
'ndaki La Palma'da volkanik patlamadan akan lavların ortasında kalan ancak hiçbir hasar almayan ev sosyal medyada gündem oldu. Lavlar, yüzlerce evi yok ederken bir tanesi çevredeki yıkımdan hasarsız çıktı. Akan lavlardan etkilenmeyen ev, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'mucize evi' olarak adlandırıldı.
400 EVİ KÜL ETTİ
Evin sahibi Danimarkalı emekli bir çift, patlamadan sonra bölgeyi terk etti. Evden ümitlerini kesen çift, evlerinin sağlam olduğunu duyduklarında hem şaşırdı, hem de büyük mutluluk yaşadı. Yerel basına açıklamalarda bulunan evi inşa eden Ada Monnikendam, çiftin bu evi özellikle volkanik manzara nedeniyle aldıklarını söyledi. Monnikendam, "Evin orada kimse olmadan tek başına olduğunu bilmek üzücü" dedi. La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja yanardağının şimdiye kadar 400 evi yaktığı bildirildi.