Rusya’da mahsur kalan 19 dağcıdan 5’i öldü

Rusya
'da, Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük dağı olan Elbruz'a tırmanan dağcılar, akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi nedeniyle 5 bin 400 metre yükseklikte mahsur kaldı. Dağcılardan 3'ünün dağın eteklerine doğru inerek yardım çağrısında bulunması üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sıfırın altında 20 derece ve yer yer 1 metreye düşen görüş mesafesi yüzünden zor anlar yaşayan ekipler, 7 saat sonra mahsur kalan dağcılara ulaştı. 4'ü rehber 19 dağcıdan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 14 yaralı dağcı tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı