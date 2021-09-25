Seçimin kaderini Türkler belirleyecek

Almanya
, yarın yapılacak genel seçimlere kilitlendi. Anketler, mektuplu oylar ve kararsızlar dikkate alındığında 2002 yılındaki gibi başa baş bir seçim olacak. Sonucu Türkler belirleyecek. 2002'deki seçimlerde o dönem Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve dönemin Başbakanı Gerhard Schröder seçimleri kıl payı kazanmıştı. Oyların sayımından sonra Schröder'in, Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Edmund Stoiber'den 6 bin oy daha fazla aldığı ortaya çıkmıştı. Ve Schröder, Türk kökenli seçmenlerin oylarıyla seçimi kazanmıştı. Aradan 19 yıl geçti ve partilerin oyları birbirine çok yakın. Şimdi tüm partilerin gözleri 60.4 milyon seçmenin içindeki 1 milyon Türk'ün oylarında.
TÜRKLERE OY ÇAĞRISI
Hıristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı Armin Laschet
de Türk kökenli vatandaşlara, seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kamuoyu araştırmalarında ülkede yaşayan Türklerin görüşlerinin yansıtılmadığını belirten Laschet, buna şaşırdığını söyledi.
MERKEL'DEN VEDA TURLARI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl süren görevini bırakmasına günler kala Marlow kuş parkını ziyaret etti. Merkel, Loris papağanlarına yem verirken ilginç görüntüler ortaya çıktı.