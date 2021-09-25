Türk-Libya İş Adamları Derneği Başkanı Karanfil'den "Libya'daki siyasi kargaşaya son verilmeli" çağrısı:

Karanfil, son gülerde Libya'da yaşanan siyasi sıkıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu çekme kararıyla yaşanan kargaşalara değinerek, bu kararın ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağını, eski sıkıntılı günlere geri dönülebileceğini, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirtti.

Karanfil, bu yanlış karar sonrası hem BM Libya Destek Misyonu'nun hem de Libya Başkanlık Konseyi'nin Ulusal Birlik Hükümeti'ne ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye desteğini açıkça kamuoyuna deklare ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin de "yaşananların Libya'nın istikrar ve geçiş süreceğine katkı sağlamayacağını" belirttiğini aktardı.

Libya halkının geçici hükümetle birlikte yıllar sonra bir nefes aldığını, ekonomik olarak toplanmaya ve yabancı yatırım çekmeye başladığını bildiren Karanfil, BM tarafından tanınan geçici hükümetin bugüne kadar süreci iyi götürdüğünü, her zaman Libyalıların yanında olduğunu kaydetti.

Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile de yakın ilişkilere sahip Dibeybe hükümeti, ülkenin ekonomik anlamda ivme kazanması için elinden gelen her şeyi yapmak istedi ancak bu sürece karşı olan bazı taraflar yüzünden yüzde 100 başarıya ulaşamadı. Buna rağmen gençlere, ev kadınlarına, işsizlere, öğretmenlere ve Libyalılara ekonomik destekler verdi. Ülkede sevilmeye başlandı. Dibeybe'nin bu yükselişi bazı kesimler tarafından istenilmedi ve demokrasi yoluna taş konuldu."

"Libya halkı artık savaş değil, barış istiyor"

Murtaza Karanfil, Ulusal Birlik Hükümeti'nin bir uzlaşıyla göreve geldiğini, bugüne kadar da süreci güzel yürüttüğünü belirterek, "Libya halkı artık savaş değil, barış istiyor. Bunu son günlerde yaptıkları mitinglerde de açıkça belirttiler. Libya'nın tekrar eskiye dönmesi ülke için büyük kaos olur. Tüm kesimler artık kendi çıkarını değil, Libya'nın ve Libyalıların geleceğini düşünmeli. Libya'da yaşanan siyasi kargaşaya bir an önce son verilmeli, BM gözetiminde seçilen geçici hükümete saygı duyulmalı ve bu hükümetle seçimlere gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, ülkenin, geçici hükümetle birlikte uluslararası doğrudan yatırım çekmeye başladığını, ticaretini artırdığını, yeni yatırımlar için atağa geçtiğini aktararak, "BM tarafından tanınan geçici hükümet, Batılı hükümetler tarafından da ziyaret edilmiş ve iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı. Dibeybe'nin artan popülaritesi birilerini rahatsız etti. Bu konuda artık tüm taraflar yanlışa son vermeli. Küllerinden doğmaya başlayan Libya, yıllarını tekrar kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.