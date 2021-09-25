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Haberler Dünya Haberleri Yunan vekilden Meclis'te kriz çıkaran sözler! ABD çıkışı vekilleri buz kestirdi
Giriş Tarihi: 26.9.2021 00:09 Son Güncelleme: 26.9.2021 00:39

Yunan vekilden Meclis'te kriz çıkaran sözler! ABD çıkışı vekilleri buz kestirdi

Yunan vekilden Meclis’te kriz çıkaran sözler! ABD çıkışı vekilleri buz kestirdi

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis'ın Meclis'teki konuşmaları büyük gerginlik yarattı. Pafilis, Meclis'teki vekillere seslenerek, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Meclis'tekilerin kas katı kesilmesine neden olan ifadeler kullandı. Pafilis, Yunan siyasetçileri, "Amerika'nın hizmetkarı" olmakla suçladı. Ayrıca bölgedeki en saldırgan ülkenin de Yunanistan olduğunu söyledi.

"YUNANİSTAN'IN BARIŞÇIL OLDUĞUNU SÖYLEYEME CESARETİNİZ VAR MI?"

Pafilis, konuşmasında, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum" dedi. Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum" şeklinde konuştu.Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"AMERİKALILARIN HİZMETKARISINIZ"

Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi. Açıklamalarına devam eden Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" eleştirisinde bulundu.
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Yunan vekilden Meclis'te kriz çıkaran sözler! ABD çıkışı vekilleri buz kestirdi
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