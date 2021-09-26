Almanya’nın karar günü

Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'de sona erecek. 60.4 milyon seçmenin, Kovid-19 salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak.