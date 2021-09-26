Atina ve Erivan’dan sıcak mesajlar

Birleşmiş Milletler
(BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
, Türkiye ile işbirliği için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Türkiye ile işbirliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, "Türkiye ile işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi. Öte yandan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan
, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün gördüğünü dile getirdi.