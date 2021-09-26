İlk parti SİHA’lar Fas’ta

FAS
'IN, Baykar Savunma
tarafından geliştirilen 70 milyon dolar değerinde 13 adet TB2 SİHA, yer kontrol istasyonları ve mühimmatın ilk partisini teslim aldığı kaydedildi. AFP'nin FAS medyasına dayandırdığı haberlere göre siparişin ilki 17 Eylül'de gerçekleşti. Ayrıca Fas Kraliyet Ordusu'ndan askerlerin Bayraktar TB2 için Temmuz ve Eylül aylarında Türkiye
'de eğitimlere katıldığı belirtildi. Fas'ın sipariş etmiş olduğu Bayraktar TB2 SİHA'ların elektro optik sistemlerini Türkiye'ye savunma ürünleri ihracını iptal eden Kanada
'dan doğrudan alacağı basına yansımıştı. Kanada, Bayraktar TB2'lerde kullanılan Wescam optik sistem ürünlerinin Dağlık Karabağ'da Azeri ordusu tarafından kullanıldığını açıklamasının ardından Türkiye'ye bu ürünlerin ihraç izinlerini iptal etmişti. Fas mevcut olarak Fransız ve İsrail İHA'larını kullanmakta. General Atomics
tarafından da üretilen dört adet ABD MQ-9B SeaGuardian İHA'sı sipariş etmiş bulunuyor. Fas, askeri teçhizatını modernize etmek için 2017'de 20 milyar dolarlık beş yıllık bir plan oluşturmuştu. Türk insansız hava araçları Suriye
, Kuzey Irak, Libya
ve son olarak Azerbaycan
'daki muharebe operasyonlarında yetenekli olduklarını kanıtladıkları için dünyadan büyük rağbet görüyor.