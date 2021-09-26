Kararlarımıza kimse karışamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Birleşmiş Milletler 76
. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD
'de CBS News
kanalına verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı. CBS
News kanalı muhabiri Margaret Brennan'ın "S-400'lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Ben Başkan Biden
'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim: Bakın biz F-35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika
bize teslim etmedi" dedi.
"ABD'YE MEYDAN OKUYOR"
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim." Brennan'ın, ABD hükümeti tarafından yapılan 'S-400'leri aldığınız için ödemedi' sözlerini ise Başkan Erdoğan "Ona karışamaz. Siz bana Patriot
vermeyecekseniz, savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
, gayet güzel bir açıklama yaptı. Ve dediki: 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz'. Buyurun gerçek ortada" şeklinde yanıtladı. Erdoğan, 'Bir set daha S-400 alacak mısınız?' sorusuna da "Ne demek. Tabii ki evet" yanıtını verdi. CBS, Erdoğan'ın S-400 alımları ile ilgili açıklamalarını "ABD'ye meydan okuyor" olarak değerlendirdi.