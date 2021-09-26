Norveç tüm önlemleri kaldırdı

Norveç:
Halk Sağlığı Enstitüsü, salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Hollanda:
1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama sonra erdi.
ABD: Washington
'da koronavirüsten hayatını kaybedenler anılıyor. National Mall parkına, salgında yaşamını yitiren Amerikalıları anmak için yüz binlerce beyaz bayrak yerleştirildi. Başkan Joe Biden, Pfizer aşısı olan ABD
'lilerin, aşıların güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtti. Biden "Kovid-19 aşısının güçlendirici dozunu yaptıracağım" dedi.
Rusya:
Son 24 saatte 828 kişi koronavirüse yenik düştü. Yeni vaka sayısı ise 21 bin 379 olarak açıklandı.
Avustralya:
Son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.
Sri Lanka:
Rüyasında gördüğü iksirle Kovid'e son vereceğini iddia eden 48 yaşındaki Hindu büyücü Eliyantha White, Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Latin Amerika:
Salgında son 24 saatte Brezilya'da 699, Meksika'da 564, Kolombiya'da 36, Arjantin'de 56 kişi öldü.