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Giriş Tarihi: 27.9.2021

148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler

148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler
Kanada'nın Toronto kenti ile çevresinde yaşayan Uygur Türkleri, satın aldıkları tarihi bir kiliseyi camiye çevirdi. Troy kentinde 1873'te inşa edilen Mount Carmel Kilisesi'ne, camiye çevrildikten sonra Kanada Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi adı verildi. Törenle açılan caminin gönderine ise Gökbayrak çekildi. Kanada Uygur Türkleri Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış, satın aldıkları kilisenin hem cami hem de toplum merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi. 610 bin Kanada dolarına (4.3 milyon TL) satın alınan bina, yaklaşan Ramazan ayından önce ibadete açılacak. AA
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148 yıllık kiliseyi satın alıp camiye çevirdiler
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