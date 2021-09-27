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Haberler Dünya Haberleri Aşı karşıtı Bolsonaro'ya eşlik eden bir isim daha koronavirüse yakalandı...
Giriş Tarihi: 27.9.2021 12:33 Son Güncelleme: 27.9.2021 12:58

Aşı karşıtı Bolsonaro'ya eşlik eden bir isim daha koronavirüse yakalandı...

DHA
Aşı karşıtı Bolsonaro’ya eşlik eden bir isim daha koronavirüse yakalandı...

Aşı karşıtlığı ile bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde Bolsonaro'ya eşlik eden bir kişinin daha koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden 4'üncü kişi de Covid-19'a yakalandı.

KARANTİNADA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa'nın başkanı Pedro Guimaraes de Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesi Covid-19'a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD'den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim" dedi.

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Aşı karşıtı Bolsonaro'ya eşlik eden bir isim daha koronavirüse yakalandı...
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