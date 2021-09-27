Belarus Cumhurbaşkanı’ndan mülteci açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Avrupa Birliği (AB) ile sınırında mültecilerin koşulları nedeniyle "insani felaket" yaşandığını ve insan hakları örgütlerinin bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Lukaşenko, sınırlardan sorumlu askeri yetkililer ile yaptığı görüşmede Belarus'un Avrupa sınırındaki mülteci problemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SINIRDA İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR"

Sınırdaki Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin yiyecek, giyecek ve çadır ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Lukaşenko, "Kışın bunlar donacaklar. Bu insanlar binlerce kilometre uzaktan, güneyden geldiler. Kısacası, sınırda insani felaket söz konusu. Komşu ülkeler olağanüstü duruma geçti ve insanların nasıl öldüğünü bilmesinler diye kimseyi oraya bırakmıyorlar." dedi.