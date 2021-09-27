Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ’yumurtalı’ saldırı: O anlar böyle görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı. Görüntülerde çevresinde korumaları olduğu görülen Macron'a arka taraftan yumurta fırlatıldığı görülüyor.Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı. Görüntülerde çevresinde korumaları olduğu görülen Macron'a arka taraftan yumurta fırlatıldığı görülüyor.

Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Görüntülerde yumurta Macron'un omuzuna çarpıp sekerek yere düştüğü görüldü..Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u korumaları güvenlik çemberine alırken, yumurta fırlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.