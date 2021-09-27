Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ’yumurtalı’ saldırı: O anlar böyle görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı. Görüntülerde çevresinde korumaları olduğu görülen Macron'a arka taraftan yumurta fırlatıldığı görülüyor.Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı. Görüntülerde çevresinde korumaları olduğu görülen Macron'a arka taraftan yumurta fırlatıldığı görülüyor.
Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video
NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR
Görüntülerde yumurta Macron'un omuzuna çarpıp sekerek yere düştüğü görüldü..Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u korumaları güvenlik çemberine alırken, yumurta fırlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.
"YANIMA GETİRİN"
Macron, yumurta fırlatan kişinin kendisine getirilmesini isteyerek, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Sonra onu görmeye gideceğim. Git al" diye seslendi.