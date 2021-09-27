İngiltere’de akaryakıt krizi büyüyor: Ülke Nijerya’ya döndü

"ÜLKE NİJERYA'YA DÖNDÜ"

Başka bir sürücü ise benzin bulabildikleri için sevindiklerini kaydederek, "Ülke Nijerya'ya döndü. Bu, ülke için çok kötü. Her şey değişmeli." diye konuştu. Bir kadın sürücü de, sabah 07.00'de sıraya girip 10.30'da benzin alabildiğini söyledi. Kriz, geçen hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedariğin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.