Kanarya Adaları’nda korkulan oldu! Yanardağdan çıkan lavlar denize yaklaştı

Askerin de destek verdiği adadaki yardım ve kontrol çalışmaları için 1000'den fazla kişi görev yapıyor.

Yetkililer, ada sakinleri için güvenlik sorunu olmadığını ancak her türlü değişime karşı ihtiyatlı olmak gerektiğini açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında La Palma'yı "felaket bölgesi" ilan edecek.