Kira artışları önlenemiyordu… Berlin’de flaş karar!

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce konutun kamulaştırılması için yapılan referandumdan "evet" çıktı. Nüfusu 3,6 milyon olan Berlin'de yaklaşık 1,8 milyon kayıtlı seçmen genel seçimlerle beraber 'konutların kamulaştırılması' için sandık başına gitti. Konut sorununa kamu odaklı bir çözüm getirmeye yönelik bağlayıcı olmayan referandumda 240 binden fazla apartman dairesinin emlak şirketlerinin elinden alınarak kamulaştırılması için seçmenlerin yaklaşık yüzde 56,4'ü evet", yüzde 39'ü se "hayır" oyu kullandı.

NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü KİRADA OTURUYOR

Berlin'de 3 bin fazla konuta sahip özel emlak şirketlerinin Almanya Anayasası'nın 15. maddesi uyarınca kamulaştırılarak malvarlıklarının kamu mülkiyetine aktarılmasını oylamak için yapılan referandum eyalet hükümetine tavsiye niteliği taşırken, sonuçların siyasiler ve emlak şirketleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Öte yandan, kentte yaşayan nüfusun yüzde 84'ü kirada oturduğu başkentte ortalama kira fiyatları da 2010 yılından bu yana yüzde 86 artış gösterdi.

Bu arada, Berlin eyalet hükümetinin kiralara 2020'den itibaren 5 yıl boyunca dondurma yönündeki aldığı karar (Mietendeckel Kanunu) nisanda Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmişti.