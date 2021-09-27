Nefes kesen seçim yarışı

Almanya
'da 20. dönem Federal Meclis'i belirleyecek oylama dün yapıldı. Ülkeyi önümüzdeki dört yıl yönetecek isimleri belirlemek üzere 16 eyalette düzenlenen seçimlerde 47 parti yarıştı. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen, 60 bin sandıkta, 6 bin 211 aday arasında tercihlerini yaptı. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. 709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya gireceği tahmin ediliyor.
SPD AZ FARKLA ÖNDE
Sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti
(SPD) az farkla Hristiyan Birlik (CDU/ CSU) partilerinin önünde görünüyor. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin yerel saat ile 19.59'da yayınladığı sandık çıkış anketine göre SPD, genel seçimlerde oyların yüzde 25.5'ini alarak birinci sırada bulunuyor. SPD böylelikle 2017'de yapılan seçimlere göre oylarını 5 puan artırdı. CDU/CSU ise yüzde 24.5'lik oy oranıyla ile ikinci sırada yer alıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8.5 puan azaldı. CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu. Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını 4,9 puan yükselterek yüzde 13.8'e çıkardı. Böylelikle Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakalamış oldu. Hür Demokrat Parti (FDP) ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 1 puan artırdı ve yüzde 11.7 ile dördüncü sırada yer aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin aldığı oy 2017 seçimlerine göre 1.7 puan azaldı. AfD yüzde 10.9 oy oranıyla beşinci oldu. Sol Partinin ise 4 yıl öncesine göre oyları 4.2 puan düşerek yüzde 5'te kaldı.
MERKEL REKOR KIRABİLİR
ALMANYA'DA seçim sonucu koalisyonu işaret ettiğinden dolayı hükümet kurmanın uzaması halinde Başbakan Angela Merkel
, ülkede bir rekora imza atabilir. Şayet hükümeti oluşturmak 17 Aralık'a kadar sürer ve Merkel görevine devam ederse, CDU'lu eski başbakanlardan Helmut Kohl'ün rekorunu kırarak, en uzun süre görevde kalan başbakan olarak tarihe geçecek. Kohl, 5 bin 869 gün başbakanlık yapmıştı.
SCHOLZ ERKEN ZAFER ILAN ETTI
SOSYAL Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti. Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor" dedi. SPD'nin şansölye adayı Scholz, seçim sonuçlarını "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, seçmenlerin seçim sonucuyla açıkça "hükümet değişikliği" istediklerini kaydetti. 400 bin SPD üyesine son birkaç haftadaki yüksek destekleri için teşekkür eden Scholz, seçimde nihai sonucu bekleyeceklerini vurguladı.
LASCHET DE İDDİALI
Hristiyan Birlik (CDU/ CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet
de CDU/ CSU'nun öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Bu seçim akşamının çok özel olduğunu belirten Laschet, 16 yıl sonra Başbakan Angela Merkel'in genel seçimde yeniden aday olmadığını ifade etti. Laschet, bu 16 senenin Almanya için iyi yıllar olduğunu vurgulayarak, Merkel'e teşekkür etti. Laschet, bu seçim gecesinin uzun geçeceğini ve nasıl sonuçlanacağının şimdiden söylenemeyeceğini, muhtemelen Almanya'da ilk kez gelecek hükümetin 3 partiyle kurulacağını kaydetti. Hükümet kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu belirten Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Laschet, CDU/CSU'ya verilen her oyun ülkede sol hükümetin kurulmasına karşı verildiğini kaydetti. Cemil ALBAY /
FRANKFURT