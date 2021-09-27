Sırbistan-Kosova gerilimi büyüyor: NATO’dan tepki bekliyoruz

Balkan ülkelerinden Kosova'nın Sırbistan plakalı araçlara yasak uygulaması ve iki tarafın sınıra özel kuvvet yerleştirmesi ile devam eden gerginliğe ilişkin açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. Eğer bu sürenin ardından halkımıza yönelik şiddet devam ederse Sırbistan tepki gösterecek." dedi.

Vucic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada, Sırbistan sınırında konuşlanan Sırbistan ordusunun Kosova'ya girmediğine, sadece hazırlıklı olmak için bölgede bulunduklarına işaret ederek "Birliklerimizle girmeyeceğiz. Herhangi bir şekilde barışa zarar vermek istemiyoruz. Barış en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey." ifadesini kullandı.