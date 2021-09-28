AB, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi

AB'NİN TÜKETİCİ KORUMA YASALARINI İHLAL EDİYOR

Bildiride, Volkswagen'in yasa dışı egzoz gazı manipülasyon sistemi bulunan dizel araçları pazarlamada yürüttüğü ticari uygulamalarının AB'nin tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.

ALMANYA'DA YAŞAYAN KİŞİLERE TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

CPC makamları Volkswagen'in, araçlarını satın alan ve telafi isteyen AB vatandaşı tüketicilerin hepsi için uygun bir çözüm bulmasını talep etti. Volkswagen, şu ana kadar sadece skandala neden olan araçlardan alan ve satın alım tarihinde Almanya'da yaşayan kişilere tazminat ödemeyi kabul etmişti.