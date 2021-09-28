Bundestag’a 18 Türk vekil

SOSYAL Demokrat Parti
'nin (SPD) birinci parti olarak çıktığı, Birlik Partileri (CDU/ CSU) ile Sol Parti'nin büyük oy kaybı yaşadığı Almanya
seçimlerinde Federal Meclis'e (Bundestag), 18 Türk kökenli vekil girdi. 2017 seçiminde 709 olan milletvekili sayısı bu seçimde 735'e yükselirken 14 olan Türk kökenli vekil sayısı da arttı. 67 Türk kökenli siyasetçi, en çok SPD'den seçilme şansı buldu. Aydan Özoğuz
, Hakan Demir
, Metin Hakverdi
, Macit Karaahmetoğlu
, Derya Türk
-Nachbaur, Mahmut Özdemir
, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, SPD'den milletvekili seçildi.
VEKİLLİK DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ
Yeşillerden meclise, Canan Bayram, Ekin Deligöz, Cem Özdemir ile Filiz Polat yeniden seçilirken, partinin genç vekil adayı Melis Sekmen parti listesinden meclise girmeyi başardı. Sekmen, vekillik sevincini 28'inci doğum gününde yaşadı.
İNCE HESAP DÖNEMİ
MALİYE
Bakanı olarak görev yapan SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, öncelikli hedefinin Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile görüşmek olduğunu bildirdi. Scholz'un başbakan olacağı bir diğer ihtimal büyük koalisyon hükümetinin kurulması. Tarihinin en kötü sonucunu alan CDU/CSU ile kurulacak koalisyon hükümetinde de Scholz başbakan olacaktır. CDU/CSU'nun liderliğinde bir hükümetin kurulmasının tek ihtimali ise Yeşiller ve FDP ile kurulacak koalisyon. FDP'nin SPD ile anlaşamaması, CDU/ CSU'nun adayı Armin Laschet'e başbakan olma imkanını doğuracak.
İbrahim TAŞ - Fatih YILMAZ - Mehmet UZUN
/ ALMANYA İsmail EREL
/ FRANKFURT