DSÖ itiraf etti! Kongo’daki cinsel istismar iddiasında gerçek ortaya çıktı

Ghebreyesus, KDC'de cinsel sömürü ve istismarda bulunduğu tespit edilen, DSÖ'de çalışan 4 kişinin sözleşmesinin bugün raporun açıklanmasıyla birlikte feshedildiğini aktardı. Diğer çalışanlar için ise soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

İSTİFA EDECEK Mİ?

"Tüm sorumluluğu üstlendiniz, istifa edecek misiniz" şeklindeki bir soruya ise Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgını döneminde 14 kez bu ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bu ziyaretler sırasında kendisine iddialara ilişkin bilgi verilmediğini savunan Ghebreyesus, KDC'de yaşanan skandala rağmen istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Ghebreyesus, "Muhtemelen (bu ziyaretler esnasında) sorular sormalıydım. Şimdi bir sonraki adım için sorular sormak zorundayız." demekle yetindi.

Bağımsız soruşturma komisyonu, KDC'deki soruşturma kapsamında 75'i cinsel istismar mağduru olduğu iddia edilen kadınlar dahil 210 kişiyle bire bir görüştü.

Komisyon, cinsel istismar ve sömürünün faili olduğu iddia edilen 83 kişinin 21'inin DSÖ tarafından istihdam edildiğini ve tespit edilen 9 tecavüz vakasının hem ulusal hem de uluslararası personel tarafından işlendiğini tespit etti.