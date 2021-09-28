Erdoğan her zaman Azerbaycan’ın yanında

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan
'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında Anadolu Ajansı
'na konuştu. İşte Aliyev'in röportajında öne çıkan detaylar:
SAVAŞ NEDEN BAŞLADI:
Ermenistan'ın son dönemdeki provokasyonları düzenli hale gelmişti. Bize yönelik açıklamaları ve attıkları adımlar, Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını gösteriyordu. Bizim mevzilerimizi ve yerleşim birimlerimizi topçu atışı altına aldılar. Ve emrimle geniş kapsamlı karşı saldırı operasyonuna başladık.
ÖNLENEMEZ MİYDİ:
Tabii önleyebilirlerdi. Defalarca görüşlerimi bildirmiştim. Minsk Grubu
zamanında Ermenistan'a ciddi baskı yapsaydı tabii ki Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çıkmak mecburiyetinde kalacaktı. Böyle bir durumda savaşa gerek kalmazdı.
İMZALANAN BİLDİRİ:
(Savaş sonrası imzalanan 9 maddelik bildiri) Genel olarak memnunum. Çünkü oradaki başlıca konular çözüldü. Ermenistan bu bildiriye imza atarak yükümlülükler almıştı. Mecburi şekilde yerine getirdi.
ÇALIŞMALAR NE DURUMDA:
(İşgalden kurtarılan bölgelere dair) Savaş biter bitmez harekete geçtik. Tüm güçleri seferber ettik. Elektrikle ilgili konuları yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Yol yapımları da sürüyor.
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ:
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, önceki yıllarda da yüksek platformlardan Azerbaycan'ın haklı davası hakkında çok geniş bilgiler paylaşıyordu. Her zaman bu konu onun dış siyasetle ilgili konuları arasında bir numaralı meseleydi. Bu kez artık zaferden sonra orada (BM Genel Kurulu
'nda) bu sözleri söylemesi bizi sevindirdi. Bu bir kez daha gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Savaşın ilk saatlerinde o Azerbaycan'ın yalnız olmadığı, Türkiye
'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmişti. Türkiye bizim yanımızda olarak tüm dünyaya mesaj vermiş oldu ki 'Karışmayın, müdahale etmeyin, Azerbaycan hak yolundadır. Eğer karışırsanız, müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz' Bu elbette çok büyük üstünlük ve avantajdı.
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME:
Ermenistan- Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine gelirsek biz elbette tüm bölgede barış olmasını istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın önerdiği 3+3 platformunun, bunun en güzel yolu olacağını düşünüyorum. Ermenistan bunu kabul etmiyor. Ermenistan anayasasında Türkiye'ye karşı toprak iddiası var. Bundan vazgeçmeliler. Ermenistan gibi güçsüz ülke, Türkiye gibi dev ülkeye karşı nasıl toprak iddiasında bulunabilir. AA
30 YILLIK İŞGAL SONLANDIRILDI
AZERBAYCAN, Ermenistan'ın 3 yılda işgal ettiği bölgeleri 44 günde kurtardı. Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan, bir süre sonra ise "vatan savaşına" dönüşen operasyonda Türkiye, Azerbaycan ordusunun yanında yer aldı. 30 yıllık işgal büyük bir zaferin ardından sonlandırıldı.
ERDOĞAN'DAN ALİ YEV'E KARABAĞ TELEFONU
BAŞKAN
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla tebriklerini ifade etti. Aliyev de Erdoğan'ın Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsederek, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğini söyledi.
BEBEĞİN PANKARTINI TAŞIDILAR
BAKÜ'DEKI yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi Ermenistan'ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı.