Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Instagram tepkiye yol açmıştı! Çocuklara özel uygulama rafa kaldırıldı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:23 Son Güncelleme: 28.9.2021 10:42

Instagram tepkiye yol açmıştı! Çocuklara özel uygulama rafa kaldırıldı

AA
Instagram tepkiye yol açmıştı! Çocuklara özel uygulama rafa kaldırıldı

Facebook bünyesinde bulunan Instagram bir süre önce tartışmanın fitilini ateşlemişti. Popüler sosyal medya platformu, 13 yaş altındaki çocuklar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıklamıştı, ancak bu durum eleştirilere neden olmuş ve kamuoyundan tepki görmüştü. Instagram, çocuklara özel uygulama projesini askıya aldığını açıkladı.

Instagram son dönemde duyurduğu yenilikleriyle öne çıkıyordu. Popüler platform, TikTok'la olan kısa video rekabetinde geride kalmamak için Reels videoya ağırlık vermişti. Diğer yandan Instagram, 13 yaş altı çocuklar için özel bir uygulama üstünde çalıştığını duyurmuştu. Fakat bu uygulama eleştirilere neden oldu. Instagram, gelen tepkilerden sonra projesini askıya aldığını açıkladı.

Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin "aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğini" belirtti.

Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram'ın 13 yaş altı için özel bir platformu olmasının çocuklar için daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Mosseri, YouTube ve TikTok gibi şirketlerin de yaş grubuna özel uygulamaları olduğunu hatırlattı.

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook'un şirket içi raporları, Instagram'ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından bilindiğini ortaya çıkarmıştı.

Buna rağmen Instagram'ın 13 yaş altı çocuklar için bir uygulama üzerinde çalışması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram tepkiye yol açmıştı! Çocuklara özel uygulama rafa kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA