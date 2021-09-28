İsveç’te korkutan patlama: Yaralılar otobüslerle hastaneye kaldırıldı



Arama kurtarma sevisi operasyon Müdürü Jon Pile yerel basına yaptığı açıklamada, "Yüzlerce kişi tahliye edildi, insanlar da pencerelerden atlayarak apartmanın avlusuna indi" ifadelerini kullandı. Arama kurtarma servisinin Basın Sözcüsü Josefin Hybring yerel basına yaptığı açıklamada, "Yoğun dumanlar yükseliyor. Olay yerinde 7 istasyondan personelimiz var, şu anda yaklaşık 50 personeliz" ifadelerini kaydederek, dumanın solunmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu kaydetti. Polis ekipleri, patlamanın tüm nedenlerini ve koşullarını belirlemek adına olayla ilişkin soruşturma başlatarak, apartmanı güvenlik kordonu altına alındı. Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.