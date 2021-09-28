Macron’a hesap dönemi yumurtalı saldırı

Geçtiğimiz aylarda bir protestocunun tokatlı saldırısına uğrayan Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, şimdi de yumurtalı saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon
kentinde otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı. Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Macron 2017'de de benzeri bir saldırıya uğramıştı.